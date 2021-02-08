Брэди в 43 года снова выиграл Супербоул, в седьмой раз. И это невероятно!

Игорь Рабинер — о потрясающей истории из американского футбола, которая сейчас является одной из главных тем мировых СМИ.

Квотербек «Тампы-Бэй» Том Брэди сегодня ночью в седьмой раз в карьере выиграл Супербоул после победы «Букканирс» над «Канзас-Сити» (31:9). Для 43-летнего американца это первый успех в составе «Тампы», но до этого он шесть раз брал главный трофей НФЛ вместе с «Нью-Ингленд Пэтриотс» (в 2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019 годах). Это рекорд лиги.

Ни в одном виде спорта не вижу аналогов тому, что сегодня ночью сотворил Том Брэйди. Человеку 43 года. Всю карьеру он провел в одном клубе НФЛ, «Нью-Ингленд Пэтриотс». Стал там величайшим квотербеком в истории, вывел свою команду в девять Супербоулов и выиграл шесть из них.

Первый раз это произошло в 2002 году. 19 лет назад. А в позапрошлом, 2019-м, — в шестой. Шести Супербоулов до него не выигрывал никто и никогда.

Год назад Брэйди перешел в «Тампа-Бэй Баккэнирс» — клуб, который 13 лет подряд не выходил в плей-офф. Те, кто не представляет себе величия этого спортсмена, думали, что это просто сытый конец грандиозной карьеры. Контракт-то для атлета такого возраста он подписал умопомрачительный — два года по 25 гарантированных миллионов долларов в каждом.

Наивные люди думали, что это просто награда за славную карьеру. Что может сделать 43-летний дядя, сколько бы в нем ни было величия, с командой лузеров, 13 лет не выходивших в плей-офф? На CBS вышла статья с заголовком о том, что затраченные «Тампой» на Брэйди деньги едва ли оправдаются. При всем, как говорится, уважении.

Гики сейчас начнут мне рассказывать, какая там и без Брэйди собралась банда, которой просто нужен был вожак, и т.д., и т.п. Но я подчеркиваю, что рассуждаю как человек, не погруженный в этот вид спорта. А вижу только объективные исходные данные. И то, что было дальше.

«Тампа» с Брэйди вышла сначала в плей-офф. Прошла все его этапы и добралась до Супербоула, где схлестнулась с действующим чемпионом НФЛ «Канзас-Сити Чифс».

Так вышло, что игра была назначена в Тампе. К счастью, не без зрителей: ковид-ограничения во Флориде умеренные, и 25 тысячам на 75-тысячную Raymond James Stadium прийти разрешили.

И к Кубку Стэнли, выигранному несколько месяцев назад, славный город Тампа присоединил титул в американском футболе — тоже второй раз в истории, как и «Лайтнинг»!

Брэйди и Ко просто разорвали прошлогоднего чемпиона — 31:9. Старый квотербек оказался ментально моложе и свежее всех, став самым ценным игроком матча и получив чек на миллион долларов.

21 точная передача на 201 ярд, три тачдауна. Тем, кто ничего не понимает в американском футболе, эти цифры могут не говорить ничего. Но все поймут историю, когда посреди громадных накачанных 20-летних громил один 43-летний дядя впервые в жизни меняет клуб, приходит туда, где поражения — норма, и за один сезон делает эту команду чемпионом.

Как выяснилось, такое бывает не только в кино. Настоящий спорт — он ведь и создан для таких историй. И их надо знать.