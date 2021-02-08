Супербоул-2021: смотреть полное выступление The Weeknd, видео
8 февраля в штате Флорида (США) в матче НФЛ «Тампа-Бэй» победила «Канзас-Сити» (31:9) и выиграла Супербоул-2021. В перерыве встречи (между 2-й и 3-й четвертями) на арене «Рэймонд Джеймс Стэдиум» выступил канадский певец The Weeknd.
R&B исполнитель выступил перед 25-тысячной публикой со своим альбомом «After Hours». Болельщики смогли услышать хиты: «Blinding Lights», «In Your Eyes», «Save Your Tears» и другие композиции. По информации GQ, на подготовку образа артиста ушло почти 250 часов.
Instagram The Weeknd (настоящее имя: Эйбел Макконен Тесфайе) насчитывает почти 29 миллионов подписчиков.
Для «Буканирс» победа в Супербоуле стала второй в истории. В 2003-м «Тампа-Бэй» обыграла «Окленд Рейдерс» в финале турнира.
Смотреть полное выступление The Weeknd
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