Супербоул-2021: смотреть полное выступление The Weeknd, видео

8 февраля в штате Флорида (США) в матче НФЛ «Тампа-Бэй» победила «Канзас-Сити» (31:9) и выиграла Супербоул-2021. В перерыве встречи (между 2-й и 3-й четвертями) на арене «Рэймонд Джеймс Стэдиум» выступил канадский певец The Weeknd.

R&B исполнитель выступил перед 25-тысячной публикой со своим альбомом «After Hours». Болельщики смогли услышать хиты: «Blinding Lights», «In Your Eyes», «Save Your Tears» и другие композиции. По информации GQ, на подготовку образа артиста ушло почти 250 часов.

Instagram The Weeknd (настоящее имя: Эйбел Макконен Тесфайе) насчитывает почти 29 миллионов подписчиков.

Для «Буканирс» победа в Супербоуле стала второй в истории. В 2003-м «Тампа-Бэй» обыграла «Окленд Рейдерс» в финале турнира.

Смотреть полное выступление The Weeknd