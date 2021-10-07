«Вы не можете участвовать в соревнованиях под своим флагом». Чехи предъявляют России за политику и не дают визы

А победителя определяют подбрасыванием монеты! Дичь в американском футболе.

Про американский футбол у нас вспоминают примерно с той же периодичностью, что в Австралии — про бенди. То есть не каждый день. И даже не каждый год. Заброшены официальные сайты не только российской, но и европейской федерации. Это за океаном Супербоул — главное событие года. У нас на этот вид спорта практически всем по барабану.

Поэтому начнем с того, что по американскому футболу проводятся чемпионаты Европы. Схема сложная, в несколько дивизионов. В 2003 году Россия выиграла в дивизионе С — и заслужила повышение. В 2004-м с ходу стала третьей в дивизионе В. Однако потом по загадочным причинам просто не приехала на Евро-2012 — и была вновь понижена.

В 2018-м формула проведения турнира была изменена. С этого момента пробиться в основной этап Евро могут все, но все стало еще запутаннее. Прямо сейчас ситуация такая: с нами в группе еще три команды: Чехия, Швейцария и Нидерланды. По итогам кругового турнира две лучшие останутся в главном дивизионе, две худшие — опустятся во второй. У нас повысились шансы на успех после безумно странной победы над Чехией. Вы не поверите, но победитель матча определялся... подбрасыванием монетки.

Контактное лицо чехов просто находилось в отпуске

Все из-за того, что наши не успели получить чешские визы. Россия убеждена, что это вина организаторов, которые не предприняли даже малейших усилий помочь. А в эпоху коронавируса без официальных документов получить «шенген» непросто. Чехи же уверяют, что мы сами виноваты. В итоге Международная федерация решила не вникать в бюрократические нюансы, а разрешить ситуацию с помощью монетки. Хотя, как по мне, разыграть все на «камень, ножницы, бумага» было бы зрелищнее.

Монетка сыграла за Россию. И на этом бы странная история могла закончиться, если бы не соцсети. Во «ВКонтакте» опубликована позиция президента Федерации американского футбола России Артемия Рогового.

— Мы абсолютно демотивированы действиями Международной федерации, — заявил он. — Вся необходимая информация для получения приглашения была отправлена принимающей стороне 17 августа, но получили мы его лишь 23 сентября. Срыв дедлайна случился из-за того, что контактное лицо чешской федерации находилось в отпуске, отказывалось принимать действия по организации матча и не делегировало свои обязанности другим лицам. В регламенте чемпионата есть пункт про ненамеренный срыв игры по вине одной из сторон. Комиссия отказалась его применять и разделила ответственность между сторонами, вменив нам задним числом обязательства по отправке документов более ранней датой. Отношение чешской стороны к выполнению своих обязательств в ходе организации выездного матча, и особенно отдельные реплики в адрес нашей страны, не будет оставлено без внимания и ответной реакции.

Надеюсь, вы знаете, что не можете соревноваться под российским флагом

А теперь про отдельные реплики в адрес нашей страны. Их опубликовал во все том же ВК Дмитрий Хайтовский — комментатор Viasat.

— Меня до безобразия удивил ответ чеха Михала Росиваля, с которым велась переписка по поводу документов, — написал он. — Цитирую. «Мы, Чешская федерация американского футбола, определенно не обязаны делать вам визы. Мы делаем все возможное, чтобы помочь вам. Но наша федерация не несет ответственности за визы граждан России, как не несет ответственности за террористические атаки на чешской земле, совершенные военнослужащими российской разведки, и также федерация не несет ответственности за шаги, предпринятые РФ против чешского посольства в Москве. Но опять же, если Россия хочет начать говорить о честной игре, то меня это полностью устраивает. Я просто надеюсь, что вы знаете, что не можете участвовать в международных соревнованиях под российским флагом. Из-за того, что вы понимаете под «честной игрой»... Это факты».

Налицо «синдром вахтера». Человек получил власть на незначительном участке — и тут же почувствовал себя вершителем судеб. Понять злость Рогового несложно. Очень грустно, что даже в таких местечковых видах на передний план выходит не спорт, а политика. Кстати, на чемпионаты Европы антидопинговые санкции в адрес российского спорта не распространяются.