Игрок клуба НФЛ перенес остановку сердца во время матча. Он в критическом состоянии

Дамар Хэмлин упал без чувств на поле после столкновения с соперником.

За океаном матч Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс» против «Цинциннати Бенгалс» был прерван после потери сознания одним из игроков. Дамар Хэмлин упал после столкновения с соперником. Игра была официально отложена, а 24-летнего защитника доставили в больницу. Рассказываем подробности инцидента.

Падение

Происшествие имело место в ходе первой четверти матча НФЛ. Хэмлин столкнулся с игроком команды соперника Ти Хиггинсом. Дамар поднялся после подката, но затем упал на спину и потерял сознание. Тренеры пытались оказать ему первую помощь, пока на поле не появились медики.

Скорая помощь прибыла менее чем за пять минут, игроку сделали сердечно-легочную реанимацию и доставили в больницу. Позднее стало известно, что Хэмлин перенес остановку сердца. Однако врачам удалось восстановить сердцебиение еще на игровом поле.

В настоящее время Дамара перевели в медицинский центр Университета Цинциннати для дальнейшего обследования и лечения, где ему ввели успокоительное. В заявлении НФЛ сообщили, что Хэмлин находится в критическом состоянии.

Дамар Хэмлин в игре. Фото USA Today Sports

Остановка

Матч был приостановлен в 5:58 первой четверти, а затем игра была официально отложена. НФЛ заявила, что более подробная информация о следующих действиях появится в «подходящее время», добавив, что благополучие пострадавшего Хэмлина является приоритетом. Хоть это и являлось непростым решением, так как в НФЛ уже с 14 января должен стартовать плей-офф.

Приостановка игры заняла целый час, так как руководители лиги собирали информацию и общались с судьей Шоном Смитом, тренерами обеих команд и Ассоциацией игроков НФЛ. Часть игроков «Баффало» уже вернулась на базу команды, в то время как некоторые из них остались вместе с Дамаром.

Футболист «Цинциннати» Ти Хиггинс, который участвовал в злополучном столкновении, заявил, что молится о здоровье Дамара: «Мои молитвы и мысли обращены к семье Хэмлинов. Я молюсь, чтобы ты выкарабкался, брат».

Матч был перенесен. Фото USA Today Sports

Последствия

Игрок находится в критическом состоянии. И, по словам Энтони Кардилло, специалиста отделения неотложной помощи, его выздоровление будет зависеть от того, как долго длилась остановка: она происходит, когда сердце внезапно перестает перекачивать кровь к органам тела.

«Главная проблема заключается в том, сколько времени у него не было сердечной деятельности. Каждая секунда на счету», — приводит CNN слова специалиста.

Джордон Руни, друг Хэмлина и представитель отдела маркетинга, ранее написал в социальных сетях, что жизненные показатели игрока пришли в норму. В настоящее время медики проводят обследование. Товарищи Дамара по команде в социальных сетях попросили у болельщиков поддержки и призвали помолиться о его выздоровлении.