Американского футболиста за допинг отстранили на две недели. Даже в ВАДА назвали это позором

Никогда такого не было и вот опять — борьба за «чистый спорт» за океаном вызывает вопросы

Люк Гиффорд — 25-летний игрок НФЛ. Играет за самый дорогой клуб мира. Да-да, таковым является не «Реал» или «Барса», как можно было бы предположить, а «Даллас Ковбойз». Гиффорд — далеко не главная звезда команды, но на жизнь, сами понимаете, не жалуется. И тут вдруг издание Inside the Games сообщило, что в пробах этого спортсмена обнаружен допинг.

Само по себе это не удивляет. Но вот мера наказания шокирует. Вместо двух-четырех лет бана, которые выписывают за такие дела в олимпийских видах спорта, Люка отстранили... на две недели. Тем самым НФЛ открыто показывает, где она видела ВАДА и все ее рекомендации.

Небезопасная среда

Напомню, что профессиональные североамериканские лиги отказывались, отказываются и, очевидно, будут отказываться подписывать Кодекс ВАДА. Пускать агентство на свою территорию они не видят никаких причин. За что и как наказывать своих игроков, решают своими силами. В результате чего дело, как правило, ограничивается редкими показательными дисквалификациями на пару игр. И касается это средних игроков. Звезд, делающих кассу, никто не трогает. Если, конечно, это не совсем уж громкий залет — как у хоккеиста Евгения Кузнецова с кокаином прямо по ходу чемпионата мира.

— Позорно, что спортсмены из профессиональных и студенческих лиг лишаются защиты без антидопингового кодекса ВАДА, — негодовал в беседе с Insidethegames представитель ВАДА. — Американские лиги своими мягкими санкциями создают небезопасную среду для спортсменов. Без значимых сдерживающих факторов атлеты будут идти на риск, чтобы быть на равных с теми, кто незаконно делает себя сильнее и больше. Другие почувствуют, что им неизбежно придется принимать запрещенные вещества, чтобы быть конкурентоспособными. Они будут подвергать риску свое здоровье.

И дальше снова завел пластинку о готовности ВАДА работать с американскими лигами. Но тем — по барабану.

Дикий парадокс

Эта ситуация закислилась давно, и в нынешней истории по большому счету нет ничего нового. Зато она может сенсационно смотреться через призму «закона Родченкова», который уже одобрил Сенат и который вот-вот вступит в силу. Напомним, что согласно ему американцы получат право преследовать участников допинг-схем (вплоть до тюрьмы) на всех соревнованиях, участие в которых принимают спортсмены США. То есть на Олимпийских играх и абсолютно всех чемпионатах мира и крупных стартах. Как это будет выглядеть на практике, пока можно только гадать.

Зато уже сейчас сложно не заменить дикий парадокс. Американцы в своих коммерческих и студенческих лигах насмехаются над принятыми во всем мире допинговыми мерами, на порог не пускают ВАДА (и даже подумывают перестать платить туда ежегодные взносы), но при этом собираются ловить допинг-преступников по всему миру и судить по своим законам. Это настолько дерзко и нагло, что даже ВАДА несколько месяцев пребывает в шоке, и их отношения с главной спортивной державой мира сейчас на грани кризиса.