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3 декабря, 14:30

Капитан голландцев Блинд — герой. Играет с подкожным дефибриллятором после операции на сердце

Гоша Чернов
Корреспондент
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Дэйли Блинд.
Фото AFP
Венсан Компани и Дэйли Блинд.
Фото Global Look Press
Дэйли Блинд получает помощь во время матча с «Валенсией»..
Фото Getty Images
Кристиан Эриксен покидает поле на носилках.
Фото Global Look Press
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После истории с Эриксеном не мог сдержать слез.

Когда Дэйли Блинд начинал играть в футбол на высоком уровне, все поражались его сходству со знаменитым отцом. Данни Блинд тоже был длинноволосым защитником «Аякса», хотя и довольно поздно раскрылся — уже после перехода в столичный клуб из роттердамской «Спарты».

У Дэйли путь к славе был легче: он сразу поступил в знаменитую амстердамскую школу, прошел все юношеские и молодежные сборные Нидерландов, причем везде у Блинда-младшего была протекция отца: Данни много лет работал тренером и в «Аяксе», и в Королевском футбольном союзе. Блинд-старший и сейчас ассистирует Луи ван Галу в Катаре.

Карьера Дэйли складывалась прекрасно, и люди, поверхностно следящие за ним, видели во всем блат. Даже в трансфере в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года — «дьяволов» тогда как раз возглавлял ван Гал, тренировавший его папу в «Аяксе».

Венсан Компани и Дэйли Блинд. Фото Global Look Press
Венсан Компани и Дэйли Блинд.
Фото Global Look Press

С «МЮ» Дэйли выиграл четыре не самых крупных трофея, но звездой не стал. При Жозе Моуринью он превратился в запасного, а в начале 2018-го еще и получил тяжелую травму лодыжки. Решено было вернуться в «Аякс», где он сразу стал основным защитником и избавился от травм. Все было хорошо до 11 декабря 2019 года.

В этот день амстердамцы проводили матч Лиги чемпионов с «Валенсией». Блинд, как обычно, играл в основе, но в конце матча без причины рухнул на газон. Со стороны это выглядело страшно: у Дэйли просто подкосились ноги, и он лег на поле. «Все произошло резко, — вспоминал тот эпизод защитник. — Я почувствовал себя так, будто ничего не ел много времени, внезапно пропала вся энергия. Я посидел немного, и стало легче. Только после матча я действительно испугался».

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Блинд доиграл ту встречу до конца, а затем отправился на медобследование. Оно выявило у футболиста миокардит — воспаление сердечной мышцы. Рисковать здоровьем Дэйли больше было нельзя, поэтому уже через неделю ему провели операцию на сердце и имплантировали под кожу кардиовертер-дефибриллятор. Это прибор, предназначенный для устранения аритмий, угрожающих жизни, а также для предотвращения остановки сердца.

Дэйли Блинд получает помощь во время матча с "Валенсией".. Фото Getty Images
Дэйли Блинд получает помощь во время матча с «Валенсией»..
Фото Getty Images

Для Блинда все это стало сюрпризом. О проблемах защитника со здоровьем никогда не сообщалось, он стабильно играл по 90 минут и ни на что не жаловался. Но, к счастью, недуг был выявлен своевременно, а врачи действовали образцово — например, в 2012 году 25-летний полузащитник «Ливорно» Пьермарио Морозини при похожих обстоятельствах умер прямо на поле из-за халатности медиков.

Блинд пропустил зимние сборы, но вернулся в состав уже в феврале. Он был счастлив снова играть в футбол и провел несколько матчей в стартовом составе, прежде чем грянула пандемия коронавируса. А летом 2020-го Дэйли снова стало плохо — во время товарищеского матча с «Гертой» он неожиданно закричал, вцепившись в грудь, а затем упал. Оказалось, что отказал дефибриллятор. Его или заменили, или перенастроили, но больше проблем с ним не возникало.

Кристиан Эриксен покидает поле на носилках. Фото Global Look Press
Кристиан Эриксен покидает поле на носилках.
Фото Global Look Press

На Евро-2020 произошло еще одно страшное событие, но не с Блиндом. В матче с Финляндией у полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена остановилось сердце, что поразило весь мир. Глубокое впечатление увиденное произвело и на Блинда, бывшего партнера датчанина по «Аяксу». Он как никто знал, что пережил Кристиан, — Дэйли даже сомневался в том, стоит ли ему выходить на игру с Украиной на следующий день. «Я думал отказаться от участия в матче. Пришлось перебороть себя, чтобы выйти на поле. Произошедшее с Кристианом сильно повлияло на меня, ведь я пережил нечто подобное». Ту встречу Блинд так и не доиграл — в середине второго тайма защитника заменили. Мало кто понимал, почему Дэйли не мог сдержать слез, уходя на замену.

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Сейчас Дэйли 32, и он все еще основной защитник «Аякса». В сезоне-2021/22 Блинд не пропустил ни одного матча чемпионата Нидерландов, да и в сборной остается ключевой фигурой. На чемпионате мира Дэйли отыграл по 90 минут каждого матча группового этапа и, нет сомнений, начнет в стартовом составе и сегодняшнюю встречу с США.

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Основные источники исследования

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ТБ 2.5

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Дэйли Блинд
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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