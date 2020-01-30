Тренера университетской команды отстранили из-за высказывания о желании пообедать с Гитлером

Тренера команды по американскому футболу университета Гранд Вэлли Стэйт Моррис Бергер был отстранен от работы. Это произошло из-за его высказывания об Адольфе Гитлере в интервью студенческой газете.

На вопрос о том, кто с кем бы из исторических личностей он хотел бы пообедать вместе, тренер ответил так: «Вероятно, я не получу на это хорошие отзывы, но мой ответ Адольф Гитлер. Это все было очень грустно, и у него были плохие намерения, но то, как он вел за собой людей, как сплотил целый народ — это было непревзойденно. Конечно, у него были дурные намерения, но нельзя отрицать, что он был великим лидером».

Как сообщает ESPN, после этого учебное заведение опубликовало заявление об отстранении тренера, который занимался в команде координацией нападения. Его судьба решится после проведения внутреннего расследования.