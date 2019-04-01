Том Брэди зарегистрировался в Твиттере и объявил о завершении карьеры

Квотербэк "Нью-Ингленд Пэтриотс" Том Брэди зарегистрировался в Твиттере. Шестикратный победитель Супербоула, один из самых популярных спортсменов современности, до сегодняшнего дня не имел аккаунта в социальной сети.

Сразу же после создания профиля, 41-летний Брэди написал, что уходит из спорта и в ближайшее время сообщит подробности.

За первые полчаса Брэди набрал 34 тысячи подписчиков и 20 тысяч лайков под сообщением.

Впрочем, через два часа он дал понять, что пошутил, написав "это была плохая шутка?".

Ранее Брэди говорил, что хочет остаться в американском футболе до 45 лет.