Том Брэди выиграл седьмой Супербоул в карьере

Квотербек «Тампы-Бэй» Том Брэди в седьмой раз в карьере выиграл Супербоул после победы «Букканирс» над «Канзас-Сити» (31:9).

Для 43-летнего американца это первый успех в составе «Тампы», до этого он шесть раз становился чемпином НФЛ вместе с «Нью-Ингленд Пэтриотс» (в 2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019 годах).

Для «Буканирс» это второе чемпионство в истории после триумфа-2003. Их соперник до этого являлся действующим чемпионом турнира.