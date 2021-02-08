Том Брэди выиграл седьмой Супербоул в карьере
06:45
Квотербек «Тампы-Бэй» Том Брэди в седьмой раз в карьере выиграл Супербоул после победы «Букканирс» над «Канзас-Сити» (31:9).
Для 43-летнего американца это первый успех в составе «Тампы», до этого он шесть раз становился чемпином НФЛ вместе с «Нью-Ингленд Пэтриотс» (в 2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019 годах).
Для «Буканирс» это второе чемпионство в истории после триумфа-2003. Их соперник до этого являлся действующим чемпионом турнира.
Family first. Always. ??@TomBrady ?#SuperBowl pic.twitter.com/1xp2mTCBQP— NFL UK (@NFLUK) February 8, 2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю