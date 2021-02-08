«Тампа-Бэй» обыграла «Канзас-Сити» и во второй раз стала чемпионом НФЛ
06:27
«Тампа-Бэй» на своей площадке победила в Супербоуле «Канзас-Сити» (31:9) и стала победителем сезона в НФЛ.
Для «Буканирс» это второе чемпионство в истории после триумфа-2003. Их соперник до этого являлся действующим чемпионом турнира.
2021. When you can work from home and win the #SuperBowl... pic.twitter.com/mSyFuPBmGT— NFL UK (@NFLUK) February 8, 2021
Американский футбол
НФЛ
Super Bowl
Тампа-Бэй Буканирс (США) — Канзас-Сити Чифс (США) — 31:9
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