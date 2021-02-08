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«Тампа-Бэй» обыграла «Канзас-Сити» и во второй раз стала чемпионом НФЛ

06:27
«Тампа-Бэй» выигрывает Супербоул-2021. Фото Twitter
«Тампа-Бэй» выигрывает Супербоул-2021. Фото Twitter

«Тампа-Бэй» на своей площадке победила в Супербоуле «Канзас-Сити» (31:9) и стала победителем сезона в НФЛ.

Для «Буканирс» это второе чемпионство в истории после триумфа-2003. Их соперник до этого являлся действующим чемпионом турнира.

Американский футбол

НФЛ

Super Bowl

Тампа-Бэй Буканирс (США) — Канзас-Сити Чифс (США) — 31:9

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