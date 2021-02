«Тампа-Бэй» обыграла «Канзас-Сити» и во второй раз стала чемпионом НФЛ

«Тампа-Бэй» на своей площадке победила в Супербоуле «Канзас-Сити» (31:9) и стала победителем сезона в НФЛ.

Для «Буканирс» это второе чемпионство в истории после триумфа-2003. Их соперник до этого являлся действующим чемпионом турнира.

