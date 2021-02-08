Брэди признан самым ценным игроком Супербоула
09:04
Квотербек «Тампа-Бэй» Том Брэди признан самым ценным игроком Супербоула.
В финальном матче НФЛ против прошлогоднего чемпиона «Канзас-Сити» (31:9) Брэди совершил 21 точную передачу из 29 на 201 ярд, а также заработал три тачдауна.
Для 43-летнего футболиста это уже пятый титул MVP Супербоула в карьере. Ни у кого нет такого количества.
Брэди при этом семь раз побеждал в Супербоуле, что также является рекордом.
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