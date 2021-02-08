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Брэди признан самым ценным игроком Супербоула

09:04

Квотербек «Тампа-Бэй» Том Брэди признан самым ценным игроком Супербоула.

В финальном матче НФЛ против прошлогоднего чемпиона «Канзас-Сити» (31:9) Брэди совершил 21 точную передачу из 29 на 201 ярд, а также заработал три тачдауна.

Для 43-летнего футболиста это уже пятый титул MVP Супербоула в карьере. Ни у кого нет такого количества.

Брэди при этом семь раз побеждал в Супербоуле, что также является рекордом.

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