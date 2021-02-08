Супербоул-2021: где смотреть трансляцию онлайн

В воскресенье, 7 февраля, «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Канзас-Сити Чифс» сыграют в финале Национальной футбольной лиги. Начало матча по московскому времени — 2.30 8 февраля. Впервые в истории игра пройдет на домашнем стадионе одной из команд — «Рэймонд Джеймс» в Тампе.

Главное противостояние Супербоула-2021 — битва квотербеков Тома Брэди («Тампа-Бэй») и Патрика Махоумса («Канзас-Сити»).

43-летний Брэди сыграет в рекордном 10-м Супербоуле: у него шесть побед и четыре титула MVP. 25-летний Махоумс, который в 2020-м подписал с «Чифс» 10-летний контракт на 500 миллионов долларов, попытается привести свою команду ко второй подряд победе в Супербоуле — это не удавалось никому с сезонов-2003, -2004. Тогда трофей дважды взяли «Нью-Ингленд Пэтриотс» — команда, за которую 20 лет выступал Брэди.

В традиционном шоу в перерыве матча выступит канадский R&B-исполнитель The Weeknd.

В России трансляцию Супербоула-2021 можно посмотреть на телеканале Viasat Sport (начало эфира — 2.00).