Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди объявил о завершении карьеры
Семикратный чемпион Супербоула, легендарный квотербек Том Брэди принял решение завершить карьеру.
Игрок принял такого решение в связи с несколькими причинами. Среди них — семья и собственное здоровье.
44-летний спортсмен считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. За 22 сезона в НФЛ он пять раз становился MVP Супербоула и трижды MVP регулярного сезона. Ему принадлежат рекорды по тачдаунам (624) и по пасовым ярдам (84520).
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