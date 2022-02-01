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Сегодня, 17:52

Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди объявил о завершении карьеры

Иван Шитик
Корреспондент
Том Брэди.
Фото Instagram

Семикратный чемпион Супербоула, легендарный квотербек Том Брэди принял решение завершить карьеру.

Игрок принял такого решение в связи с несколькими причинами. Среди них — семья и собственное здоровье.

44-летний спортсмен считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. За 22 сезона в НФЛ он пять раз становился MVP Супербоула и трижды MVP регулярного сезона. Ему принадлежат рекорды по тачдаунам (624) и по пасовым ярдам (84520).

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