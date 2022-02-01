Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди объявил о завершении карьеры

Семикратный чемпион Супербоула, легендарный квотербек Том Брэди принял решение завершить карьеру.

Игрок принял такого решение в связи с несколькими причинами. Среди них — семья и собственное здоровье.

44-летний спортсмен считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. За 22 сезона в НФЛ он пять раз становился MVP Супербоула и трижды MVP регулярного сезона. Ему принадлежат рекорды по тачдаунам (624) и по пасовым ярдам (84520).