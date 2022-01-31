«Цинциннати Бенгалс» примут участие в Супербоуле впервые с 1988 года

«Цинциннати Бенгалс» в финале Американской футбольной конференции (AFC) обыграли в овертайме «Канзас-Сити Чифс» со счетом 27:24.

«Бенгалс» в третий раз стали чемпионами конференции и примут участие в Супербоуле. Предыдущие два раза команда терпела поражение, последний раз — в 1988 году.

В Супербоуле встретятся «Цинциннати Бенгалс» и «Лос-Анджелес Рэмс». Матч пройдет в ночь на 14 февраля.