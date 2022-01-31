«Цинциннати Бенгалс» примут участие в Супербоуле впервые с 1988 года
«Цинциннати Бенгалс» в финале Американской футбольной конференции (AFC) обыграли в овертайме «Канзас-Сити Чифс» со счетом 27:24.
«Бенгалс» в третий раз стали чемпионами конференции и примут участие в Супербоуле. Предыдущие два раза команда терпела поражение, последний раз — в 1988 году.
В Супербоуле встретятся «Цинциннати Бенгалс» и «Лос-Анджелес Рэмс». Матч пройдет в ночь на 14 февраля.
The Bengals have punched their ticket to Super Bowl LVI! pic.twitter.com/ztdxRwaZlI— TSN (@TSN_Sports) January 30, 2022
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