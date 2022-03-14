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Сегодня, 02:32

Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди объявил о продолжении карьеры

Сергей Разин
корреспондент
Том Брэди.
Фото Twitter

Семикратный чемпион Супербоула, легендарный квотербек Том Брэди принял решение продолжить карьеру.

«За последние два месяца я понял, что мое место по-прежнему на поле, а не на трибунах. Это время придет. Но это не сейчас. Я люблю своих товарищей по команде, и я люблю свою семью, которая меня поддерживает. Они делают все это возможным. Я возвращаюсь в свой 23-й сезон в «Тампе», — написал Брэди в Twitter.

Ранее в феврале Брэди принял решение завершить карьеру. 44-летний спортсмен считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. За 22 сезона в НФЛ он пять раз становился MVP Супербоула и трижды MVP регулярного сезона. Ему принадлежат рекорды по тачдаунам (624) и по пасовым ярдам (84520).

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