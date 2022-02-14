Dr. Dre, Snoop Dogg и Eminem зажгли в перерыве Супербоула
В перерыве Супербоула выступили рэперы Dr. Dre, Snoop Dogg и Eminem
В ночь с 13 на 14 февраля в Лос-Анджелесе прошел финальный матч Национальной футбольной лиге (NFL) Супербоул-2022.
Победителем стал «Лос-Анджелес Рэмс». Калифорнийская команда обыграла «Цинцинатти Бенгалс» со счетом 23:20 (7:3, 6:7, 3:10, 7:0). Клуб стал победителем этого турнира во второй раз в своей истории.
В перерыве Супербоула состоялось ожидаемое шоу с участием рэп-звезд. Выступили Доктор Дре, Снуп Дог, Эминем, Кендрик Ламар и Мэри Джей Блайдж.
Эминем завершил свое выступление, встав на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»).
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