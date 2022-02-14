Американский футбол
Новости
НФЛ
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Американский футбол

Сегодня, 08:11

Dr. Dre, Snoop Dogg и Eminem зажгли в перерыве Супербоула

В перерыве Супербоула выступили рэперы Dr. Dre, Snoop Dogg и Eminem
Виктория Кравченко
Эминем, Доктор Дре, Кендрик Ламар, Мэри Джей Блайдж и Снуп Дог выступили в перерыве финала Супербоула.
Фото Getty Images

В ночь с 13 на 14 февраля в Лос-Анджелесе прошел финальный матч Национальной футбольной лиге (NFL) Супербоул-2022.

Победителем стал «Лос-Анджелес Рэмс». Калифорнийская команда обыграла «Цинцинатти Бенгалс» со счетом 23:20 (7:3, 6:7, 3:10, 7:0). Клуб стал победителем этого турнира во второй раз в своей истории.

В перерыве Супербоула состоялось ожидаемое шоу с участием рэп-звезд. Выступили Доктор Дре, Снуп Дог, Эминем, Кендрик Ламар и Мэри Джей Блайдж.

Эминем завершил свое выступление, встав на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

2
0
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Елена Вяльбе - из Пекина: «Медалям наших лыжников я радуюсь даже больше, чем когда-то – своим»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лос-Анджелес Рэмс» стал двукратным победителем Супербоула
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости