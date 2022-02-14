Dr. Dre, Snoop Dogg и Eminem зажгли в перерыве Супербоула

В перерыве Супербоула выступили рэперы Dr. Dre, Snoop Dogg и Eminem

В ночь с 13 на 14 февраля в Лос-Анджелесе прошел финальный матч Национальной футбольной лиге (NFL) Супербоул-2022.

Победителем стал «Лос-Анджелес Рэмс». Калифорнийская команда обыграла «Цинцинатти Бенгалс» со счетом 23:20 (7:3, 6:7, 3:10, 7:0). Клуб стал победителем этого турнира во второй раз в своей истории.

В перерыве Супербоула состоялось ожидаемое шоу с участием рэп-звезд. Выступили Доктор Дре, Снуп Дог, Эминем, Кендрик Ламар и Мэри Джей Блайдж.

Эминем завершил свое выступление, встав на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»).