Квотербек «Питтсбурга» трагически погиб во Флориде

Квотербек «Питтсбург Стилерс» Дуэйн Хаскинс погиб в субботу, 9 марта, во Флориде после того, как его сбила машина, информирует ESPN.

Представитель дорожного патруля Флориды лейтенант Индиана Миранда заявила, что 24-летний футболист просто шел по шоссе. Другие подробности происшествия пока неизвестны. Посе инцидента движение по шоссе было перекрыто на несколько часов.

Хаскинс был выбран «Вашингтон Редскинс» в первом раунде драфта 2019 года. За два сезона он провел всего 16 матчей, после чего с ним расторгли контракт из-за проблем вне поля.

Он подписал контракт с «Питтсбург Стилерс» как свободный агент в 2021 году с целью возродить карьеру.

Во Флориде он находился для тренировок с партнерами по команде.