Роналдо не понимает, почему американский футбол называют футболом

Бывший форвард сборной Бразилии, двукратный чемпион мира Роналдо перед началом Супербоула сказал, что не понимает, почему американский футбол называют футболом.
- Кто-то может объяснить, почему этот вид спорта называют футболом, если это не мяч и им не играют ногой?, - написал Роналдо в Твиттере. На фото он держит мяч для американского футбола.
"Нью-Ингленд" обыграл "Лос-Анджелес Рэмс" в 53-м Супербоуле - 13:3. Матч состоялся в Атланте.
"Нью-Ингленд" выиграл Супербоул в 6-й раз, повторив рекорд "Питтсбург Стилерз". Все победы "Пэтриотс" были одержаны в XXI веке.
Alguém pode me explicar por que chamam esse esporte de futebol se isso não é uma bola e não jogam com o pé? #futebolSQN– Ronaldo Nazário (@Ronaldo) 3 февраля 2019 г.
Can someone explain why they call this sport football, if it’s not a ball and you don’t play it with a foot? pic.twitter.com/mr25mjWecD