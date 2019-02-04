Роналдо не понимает, почему американский футбол называют футболом

Бывший форвард сборной Бразилии, двукратный чемпион мира Роналдо перед началом Супербоула сказал, что не понимает, почему американский футбол называют футболом.

- Кто-то может объяснить, почему этот вид спорта называют футболом, если это не мяч и им не играют ногой?, - написал Роналдо в Твиттере. На фото он держит мяч для американского футбола.

"Нью-Ингленд" обыграл "Лос-Анджелес Рэмс" в 53-м Супербоуле - 13:3. Матч состоялся в Атланте.

"Нью-Ингленд" выиграл Супербоул в 6-й раз, повторив рекорд "Питтсбург Стилерз". Все победы "Пэтриотс" были одержаны в XXI веке.