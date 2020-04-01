NFL планирует начать сезон без задержек

Вице-президент NFL Джефф Пэш заявил, что лига не планирует вносить изменения в календарь предстоящего сезона, несмотря на пандемию коронавируса. Он подчеркнул, что сезон планируется начать 10 сентября, и это реально, исходя из прогнозов по развитию эпидемической ситуации.

— Все наше внимание сосредоточено на том, чтобы провести нормальный сезон, который начнется вовремя, — цитирует AFP Пэша. — При этом матчи должны проходить в присутствии болельщиков на запланированных стадионах. До начала сезона еще несколько месяцев. Мы убеждены, основываясь на имеющейся информации, что сезон начнется вовремя и будет проходить в штатном режиме.

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