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Главный тренер Северо-западного университета будет работать с командой до 2030 года

23:08

Главный тренер команды по американскому футболу Северо-западного университета Пэт Фитцджеральд подписал долгосрочный контракт. Он будет работать с командой до 2030 года, сообщает ESPN.

У 46-летнего специалиста были предложения от команд НФЛ, но он решил остаться в университетской команде.

Фитцджеральд работает с командой с 2015 года. Она дважды выигрывала чемпионат за последние три года. Фитцджеральд был признан лучшим тренером лиги в 2020-м.

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