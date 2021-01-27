Главный тренер Северо-западного университета будет работать с командой до 2030 года
23:08
Главный тренер команды по американскому футболу Северо-западного университета Пэт Фитцджеральд подписал долгосрочный контракт. Он будет работать с командой до 2030 года, сообщает ESPN.
У 46-летнего специалиста были предложения от команд НФЛ, но он решил остаться в университетской команде.
Фитцджеральд работает с командой с 2015 года. Она дважды выигрывала чемпионат за последние три года. Фитцджеральд был признан лучшим тренером лиги в 2020-м.
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