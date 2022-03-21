Второй день Кубка России по горнолыжному спорту отменили из-за снегопада

Второй день Кубка России по горнолыжному спорту, который проходит на Камчатке, отменили из-за непогоды, сообщается на официальном сайте правительства Камчатского края.

Как отмечает главный судья соревнований Сергей Петров, на работы по подготовке трасс уйдет два дня.

«Продолжается подготовка трасс, работа будет продолжаться весь завтрашний день и будущую ночь. По изменённому плану 23 марта состоится слалом-гигант, 24 марта — слалом», — приводит слова Сергея Петрова сайт правительства региона.

В оргкомитете соревнований отметили, что далее Кубок России по горнолыжному спорту пройдет по расписанию.