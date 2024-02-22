Лыжник из России погиб при сходе лавины в Индии

Лыжник из России погиб на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии при сходе лавины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на PTI.

Как утверждает источник, еще шестерых россиян, которые находились на курорте, удалось спасти. Утверждается, что лыжники отправились на склоны без местных жителей.

Для проведения спасательно-поисковых операций были вызваны состав армии и патрульная группа администрации Джамму и Кашмира, также были задействованы вертолеты.

Гульмарг — самый крупный горнолыжный курорт в Гималаях. С начала февраля там наблюдается сильный снегопад, в связи с чем местные власти выпустили предупреждение о возможных сходах лавин.