Трехкратный олимпийский чемпион горнолыжник Маттиас Майер объявил о завершении карьеры

Трехкратный олимпийский чемпион Маттиас Майер объявил о завершении карьеры.

«Последние несколько дней я думал и решил, что мне пора завершать карьеру», — цитирует горнолыжника пресс?служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

32-летний австриец завоевывал золотые медали на трех Олимпиадах: в скоростном спуске в Сочи-2014, в супергиганте в Пхенчхане-2018 и в Пекине-2022. Также на последних Олимпийских играх он взял бронзу в скоростном спуске.

Помимо этого, Майер является победителем 11 этапов Кубка мира