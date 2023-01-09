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Французский горнолыжник рассказал о своем состоянии после серьезного падения на трассе

Иван Шитик
Корреспондент
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Бронзовый призер Олимпийских игр, французский спортсмен Виктор Мюффа Жанде рассказал о своем состоянии после серьезного падения на трассе во время соревнований по гигантскому слалому на этапе Кубка мира в Швейцарии.

«Мне зашили руку вечером, проблем с сухожилиями и нервами вроде бы нет, перелом носа был открытым, оперировали прямо посреди ночи. В остальном с головой и спиной все нормально. Жду переправки во Францию, чтобы сделать дополнительные тесты на левом колене, с которым не все хорошо. Спасибо всем за добрые сообщения и внимание», — написал спортсмен в социальных сетях.

33-летний француз является бронзовым призером Олимпийских игр в Пхенчхане в комбинации.

Падение Виктора Мюффа Жанде. Французский горнолыжник получил серьезные травмы в результате падения на этапе Кубка мира

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Французский горнолыжник получил серьезные травмы в результате падения на этапе Кубка мира
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