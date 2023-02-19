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Сегодня, 17:29

Спортсмен из Греции впервые в истории выиграл медаль на чемпионате мира по горнолыжному спорту

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортсмен из Греции Эй-Джей Гиннис завоевал серебро в слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту в Куршевеле (Франция).

Победителем соревнований стал норвежец Хенрик Кристофферсен с общим временем 1 минута 39,50 секунды.

Гиннис уступил Кристофферсену 0,20 секунды, а третье место занял итальянец Алекс Винатцер.

Гиннис принес Греции первую в истории страны медаль чемпионата мира по горнолыжному спорту.

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