Спортсмен из Греции впервые в истории выиграл медаль на чемпионате мира по горнолыжному спорту

Спортсмен из Греции Эй-Джей Гиннис завоевал серебро в слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту в Куршевеле (Франция).

Победителем соревнований стал норвежец Хенрик Кристофферсен с общим временем 1 минута 39,50 секунды.

Гиннис уступил Кристофферсену 0,20 секунды, а третье место занял итальянец Алекс Винатцер.

Гиннис принес Греции первую в истории страны медаль чемпионата мира по горнолыжному спорту.