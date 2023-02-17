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Сегодня, 17:52

Швейцарский горнолыжник Одемартт выиграл чемпионат мира в гигантском слаломе

Виталий Косик
Корреспондент
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Швейцарец Марко Одерматт стал победителем в гигантском слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту во французском Куршевеле.

После двух попыток швейцарец показал результат в 2 минуты 34,08 секунды. На второй сточке расположился его соотечественник Лоик Мейяр (отставание — 0,32 секунды). Третью строчку занял австриец Марко Шварц (+0,40).

В марте 2022 года FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2021/22. В октябре прошлого года отстранение было продлено до конца сезона-2022/23.

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