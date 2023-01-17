В сборной России по горнолыжному спорту отреагировали на отмену этапов Кубка мира из-за отсутствия снега

Старший тренер юниорской мужской сборной России по горнолыжному спорту Тимофей Антиосов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал отмену несколько этапов Кубка мира в Европе из-за отсутствия снега.

«Погоду невозможно предугадать, и она — один из элементов горнолыжного спорта. Однако я не заметил, чтобы отменили много стартов на Кубке мира. Да, есть переносы соревнований из-за погоды, но такое происходит каждый год, это нормальная практика. Если говорить о переносах соревнований на более высокогорные склоны, то зимой этого не получится сделать. На высоте постоянно задувают сильные ветра, поэтому там просто не получится ничего подготовить зимой. Летом — да, погода там стабильнее, поэтому все тренируются на высоте. Тот же этап Кубка мира в Зельдене, который прошел в конце ноября, проводился достаточно высоко. Но зимой погоду там также предугадать невозможно. Так что высокогорье в этом плане не панацея. Что касается поиска мест, где всегда есть снег, нельзя найти идеальных мест для проведения соревнований по горным лыжам, потому что погоду предугадать невозможно. В России ситуация со снегом действительно лучше и снежные условия гарантируют проведения соревнования любого уровня: этапы Кубка мира, этапы Кубка Европы, первенства мира», — сказал Антиосов «СЭ».