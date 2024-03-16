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16 марта, 18:15

Американская горнолыжница Шиффрин обошла Бьорндалена по количеству побед

Алина Савинова
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Микаэла Шиффрин.
Фото Reuters

Американка Микаэла Шиффрин завоевала золотую медаль в слаломе на последнем этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Австрии.

Эта победа стала для 29-летней спортсменки 97-й в карьере в рамках Кубков и чемпионатов мира, а также Олимпийских игр. Таким образом, она обошла экс-биатлониста из Норвегии Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству индивидуальных побед в зимних видах спорта. На первом месте по этому показателю располагается норвежская лыжница Марит Бьорген (114 побед), на втором — немецкая конькобежка Гунда Ниман-Штирнеман (98).

Шиффрин — двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, пятикратная обладательница Кубка мира, а также лидер по количеству побед на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту за всю историю.

50-летний Бьорндален является восьмикратным олимпийским чемпионом, двадцатикратным чемпионом мира, шестикратным обладателем Кубка мира. Норвежец завершил карьеру биатлониста в 2018 году.

Биатлон
Уле-Эйнар Бьорндален
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