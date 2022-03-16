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Сегодня, 15:49

Итальянка Годжа завоевала Малый хрустальный глобус в горных лыжах

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Итальянская горнолыжница София Годжа стала обладательницей Малого хрустального глобуса, оказавшись первой по итогам зачета в скоростном спуске Кубка мира.

Этап Кубка мира в Куршевеле 29-летняя спортсменка закончила на 12 строчке. Итальянка набрала 504 очка и обеспечила себе победу в общем зачете даунхилла.

Второй по итогам зачета стала швейцарка Коринн Зутер (407), третьей — чешская горнолыжница Эстер Ледецкая (339).

Для олимпийской чемпионки Годжи это третий Малый хрустальный глобус в карьере.

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