Итальянка Годжа завоевала Малый хрустальный глобус в горных лыжах

Итальянская горнолыжница София Годжа стала обладательницей Малого хрустального глобуса, оказавшись первой по итогам зачета в скоростном спуске Кубка мира.

Этап Кубка мира в Куршевеле 29-летняя спортсменка закончила на 12 строчке. Итальянка набрала 504 очка и обеспечила себе победу в общем зачете даунхилла.

Второй по итогам зачета стала швейцарка Коринн Зутер (407), третьей — чешская горнолыжница Эстер Ледецкая (339).

Для олимпийской чемпионки Годжи это третий Малый хрустальный глобус в карьере.