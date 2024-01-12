Французский горнолыжник Пентюро был эвакуирован после падения на этапе Кубка мира в Швейцарии

Французский горнолыжник Алексис Пентюро был эвакуирован на вертолете после падения на этапе Кубка мира в Швейцарии. Соревнования были прерваны на полчаса для оказания первой помощи и дальнейшей эвакуации пострадавшего на вертолете.

«После падения во время супергиганта в Венгене Алексис Пентюро страдает от боли в левом колене и запястье. Его эвакуировали в Интерлакен (город в Швейцарии — Прим. «СЭ») для обследования, он не терял сознания», — приводит слова Федерации лыжного спорта Франции РИА «Новости» со ссылкой на L'Equipe .

Победителем этапа стал еще один француз Сиприен Сарразен.

32-летний Пентюро — трехкратный чемпион мира, призер Олимпийских игр, обладатель Кубка мира-2020/21 в общем зачете.