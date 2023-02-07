Французский горнолыжник Пентюро стал двукратным чемпионом мира в комбинации

Французский горнолыжник Алексис Пентюро занял первое место в комбинации на чемпионате мира в Куршевеле (Франция). Время спортсмена — 1 минута 53,31 секунды.

Второе место занял австриец Марко Шварц (+0,10 секунды) третий — его соотечественник Рафаэль Хазер (+0,44 секунды).

31-летний Пентюро стал двукратным чемпионом мира в этой дисциплине. Также на его счету золото мирового первенства в командных соревнованиях. Он является серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр.