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Сегодня, 17:23

Французский горнолыжник Пентюро стал двукратным чемпионом мира в комбинации

Виктория Кравченко
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Французский горнолыжник Алексис Пентюро занял первое место в комбинации на чемпионате мира в Куршевеле (Франция). Время спортсмена — 1 минута 53,31 секунды.

Второе место занял австриец Марко Шварц (+0,10 секунды) третий — его соотечественник Рафаэль Хазер (+0,44 секунды).

31-летний Пентюро стал двукратным чемпионом мира в этой дисциплине. Также на его счету золото мирового первенства в командных соревнованиях. Он является серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр.

Алексис Пентюро
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