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Третий день Кубка России по горнолыжному спорту отменили из-за состояния трасс

Анна Горшкова
Корреспондент
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Третий день Кубка России по горнолыжному спорту, который проходит на Камчатке, отменили из-за состояния склонов горы Морозной, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«У нас было две отмены соревнований из-за пурги. Судейский корпус, технические специалисты приложили максимум усилий, чтобы то количество снега, которое выпало, убрать и вернуть полотно, соответствующее проведению соревнований. Круглосуточная работа, к сожалению, не позволила нам провести гонку. Прошло очень мало времени, полотно не набрало жесткость. Стартовать по не полностью окрепшему полотну — это очень опасно для спортсменов. Поэтому сегодня после инспекции жюри было принято решение по отмене сегодняшних соревнований», — приводит пресс-служба слова главного судьи соревнований Сергея Петрова.

На данный момент технические специалисты продолжают подготовку трасс.

Соревнования должны были начаться в понедельник, однако программы первых двух дней были отменены из-за погодных условий. В ночь на 21 марта на Камчатку пришел циклон.

Кубок России планировалось завершить 24 марта. С 25 по 29 марта на горе Морозной в городе Елизово пройдут первенство и чемпионат России по горнолыжному спорту.

Источник: https://www.kamgov.ru/news/na-kamcatke-iz-za-sostoania-sklonov-otmenena-programma-kubka-rossii-po-gornolyznomu-sportu-na-sredu-49477
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