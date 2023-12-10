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Сегодня, 14:30

Из-за непогоды в Альпах отменены соревнования на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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В связи с погодными условиями отменены соревнования по слалому среди мужчин на этапе горнолыжного Кубка мира во Франции.

«Вчера снег был действительно хороший, а затем ближе к вечеру пошел дождь. Позже он просто превратился в мокрый снег с сильным ветром. Нынешние условия просто недостаточно хороши для гонок», — сообщил директор FIS Маркус Вальднер.

Также из-за сильного снегопада отменен женский супергигант в швейцарском Санкт-Морице.

«Прошлой ночью выпало довольно много снега. Минимум был 20 сантиметров, были места, где он превышал 40. Снег действительно покрыл трассу гонки, которую мы до вчерашнего вечера поддерживали в чистоте, но в конце этот новый снег просто все испортил. За пару часов невозможно подготовить эту базу, чтобы гонка была безопасной», — заявил гоночный директор FIS по гонкам среди женщин Питер Гердол.

Мужской этап Кубка мира возобновится 15 декабря четырьмя гонками подряд витальянской Валь-Гардене, женские гонки в скоростном спуске и супергиганте пройдут в французском Валь-д'Изере.

Горные лыжи
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