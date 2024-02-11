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11 февраля, 14:18

Соревнования горнолыжников по слалому на этапе Кубка мира в Болгарии отменены из-за дождя

Виктория Кравченко
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Соревнования по слалому на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в болгарском Банско отменены из-за ливня и сильного ветра, сообщило Болгарское телеграфное агентство.

На трассе резко упала видимость, а снежное покрытие стало рыхлым. В итоге, дистанцию смог преодолеть лишь 31 спортсмен, хотя в стартовый протокол были включены 70 спортсменов.

Соревнования в рамках Кубка мира по горнолыжному спорту в сезоне 2023/24 пройдут с 28 октября по 24 марта.

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