Соревнования горнолыжников по слалому на этапе Кубка мира в Болгарии отменены из-за дождя

Соревнования по слалому на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в болгарском Банско отменены из-за ливня и сильного ветра, сообщило Болгарское телеграфное агентство.

На трассе резко упала видимость, а снежное покрытие стало рыхлым. В итоге, дистанцию смог преодолеть лишь 31 спортсмен, хотя в стартовый протокол были включены 70 спортсменов.

Соревнования в рамках Кубка мира по горнолыжному спорту в сезоне 2023/24 пройдут с 28 октября по 24 марта.