Французский горнолыжник получил серьезные травмы в результате падения на этапе Кубка мира

Бронзовый призер Олимпийских игр, французский спортсмен Виктор Мюффа Жанде получил серьезную травму во время соревнований по гигантскому слалому на этапе Кубка мира в Швейцарии, сообщает NRK.

Во второй попытке он потерял равновесие, упал на трассу и на большой скорости врезался в защитную сетку.

Врачи оказывали помощь лыжнику около четверти часа, после чего его унесли с трассы на носилках. Вскоре Мюффа Жандена вертолете был отправлен в больницу.

33-летний француз является бронзовым призером Олимпийских игр в Пхенчхане в комбинации.