Горнолыжник Ефимов победил в слаломе на Спартакиаде 2024

Российский горнолыжник Семен Ефимов стал победителем в слаломе на Всероссийской спартакиаде 2024.

По итогам двух заездов он показал результат 1 минута и 42,07 секунды.

Серебро завоевал Александр Андриенко, уступивший победителю 0,45 секунды. Бронзовую медаль взял Павел Трихичев (+0,79).

Соревнования проходят в Кусе (Челябинская область).

Всероссийская спартакиада 2024

Горнолыжный спорт. Слалом

Мужчины

1. Александр Андриенко — 1 минута и 42,07 секунды

2. Семен Ефимов +0,45

3. Павел Трихичев +0,79