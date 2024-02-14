Горнолыжник Ефимов победил в слаломе на Спартакиаде 2024
Российский горнолыжник Семен Ефимов стал победителем в слаломе на Всероссийской спартакиаде 2024.
По итогам двух заездов он показал результат 1 минута и 42,07 секунды.
Серебро завоевал Александр Андриенко, уступивший победителю 0,45 секунды. Бронзовую медаль взял Павел Трихичев (+0,79).
Соревнования проходят в Кусе (Челябинская область).
Всероссийская спартакиада 2024
Горнолыжный спорт. Слалом
Мужчины
1. Александр Андриенко — 1 минута и 42,07 секунды
2. Семен Ефимов +0,45
3. Павел Трихичев +0,79
Новости
17 фев 2023 17:52
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