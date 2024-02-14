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14 февраля, 12:49

Горнолыжник Ефимов победил в слаломе на Спартакиаде 2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский горнолыжник Семен Ефимов стал победителем в слаломе на Всероссийской спартакиаде 2024.

По итогам двух заездов он показал результат 1 минута и 42,07 секунды.

Серебро завоевал Александр Андриенко, уступивший победителю 0,45 секунды. Бронзовую медаль взял Павел Трихичев (+0,79).

Соревнования проходят в Кусе (Челябинская область).

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская спартакиада 2024

Горнолыжный спорт. Слалом

Мужчины

1. Александр Андриенко — 1 минута и 42,07 секунды

2. Семен Ефимов +0,45

3. Павел Трихичев +0,79

Всероссийская Спартакиада 2024
Горные лыжи
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