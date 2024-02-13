Горнолыжница Плешкова победила в гигантском слаломе на Спартакиаде 2024
Российская горнолыжница Юлия Плешкова одержала победу в гигантском слаломе на Всероссийской спартакиаде 2024.
По итогам двух заездов Плешкова показала результат 1 минута 44,17 секунды.
Второе место заняла Анастасия Горностаева (+0,63), третье — Екатерина Ткаченко (+0,80).
Всероссийская спартакиада 2024. Куса
Слалом-гигант
Женщины
1. Юлия Плешкова — 1 минута 44,17 секунды
2. Анастасия Горностаева +0,63
3. Екатерина Ткаченко +0,80
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