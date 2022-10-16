Горные лыжи
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Горные лыжи

Сегодня, 08:50

Российская горнолыжница Плешкова рассказала о сложной дороге на сборы в Аргентине

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Двукратная чемпионка России по горным лыжам Юлия Плешкова в интервью «СЭ» поделилась воспоминаниями о сложной дороге в Аргентину и обратно.

— Сложно было добираться до места сборов?

— В целом все прошло по плану. Но сама по себе дорога — сложность, да. Из Москвы мы летели в Стамбул, оттуда — до Любляны, потом нужно было добраться до Рима на машинах, забрать инвентарь, который оставался после сезона. После уже в Буэнос-Айрес летели 14 часов, в конце еще один перелет порядка трех часов. На обратном пути у меня еще прибавился сразу перелет на Камчатку, еще плюс восемь часов.

— Как пережили такие долгие перелеты?

— В ту сторону было легче. Мы достаточно часто меняем часовые пояса, особенно я, потому что всегда домой летаю, поэтому уже как-то привыкаешь менять время. Когда летишь на запад, тоже легче. А вот обратно я поймала очень сильный джетлаг, была температура, двое суток я отходила от этой дороги. Но, в принципе, не так плохо.

Юлия Плешкова. «Итальянки и француженки надеются, что нас допустят». Российская горнолыжница — о сборах в Аргентине

Юлия Плешкова
2
1
Читайте также
«Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА!» Монолог Акинфеева перед дерби со «Спартаком»
Капризов забил, но проиграл, русские снова тащат «Сент-Луис»
Шесть стран Евросоюза восстановили торговлю с Россией до уровня февраля 2022 года
Axios: в Белом доме разочарованы словами главы Палестины Аббаса в беседе с Путиным
Читателей Le Figaro возмутили новости об уходе Danone из России
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плешкова — об участии россиян на международных турнирах: «Почему-то кажется, что к чемпионату мира нас допустят»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости