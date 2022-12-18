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Сегодня, 16:25

Россияне завоевали четыре золотые медали во второй день Российско-китайских молодежных игр

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российские спортсмены выиграли четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали во второй день Российско-китайских зимних молодежных игр.

В горнолыжном слаломе победительницей стала россиянка Ксения Подлипчук, второе место заняла Александра Громова, третье — Анастасия Лесникова. В мужских соревнованиях победителем стал Роман Нарчуганов, вторым — Глеб Романюк, третьим — Иван Пономарев.

Также российские спортсмены одержали победы в лыжных эстафетах 4х2,5 км классическим и свободным стилем, у мужчин чемпионами стали Александр Ившин, Никита Родионов, Даниил Муралеев и Егор Митрошин, у женщин — Дарья Непряева, Ольга Жолудева, Алина Пеклецова и Елизавета Пантрина.

В шорт-треке на дистанции 500 метров в женском забеге бронзу завоевала Дарья Краснокутская, в мужском — Денис Маторин. Серебряные награды в смешанных командных соревнованиях в воздушной акробатике во фристайле завоевали Ксения Шаронова, Алиса Алексеева и Артем Потапов.

III Российско-китайские зимние молодежные игры проходят в Чанчуне и завершатся 19 декабря. В спортивную программу включены семь видов спорта: лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, конькобежный спорт (включая шорт-трек), фигурное катание, фристайл и керлинг.

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