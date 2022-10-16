Плешкова — об участии россиян на международных турнирах: «Почему-то кажется, что к чемпионату мира нас допустят»

Участница Олимпийских игр Юлия Плешкова в интервью «СЭ» рассказала о надежде на допуск россиян к участию в международных соревнованиях в новом сезоне.

— FIS вроде бы дает небольшую надежду на возвращение россиян к соревнованиям.

— Думаю, без надежды совсем нельзя. (Смеется.) Иначе можно было бы давно все заканчивать. Я надеюсь, что что-то будет, мы, конечно, не можем знать наверняка. Но надо надеяться на лучшее. Да, может быть, сейчас, в октябре, нас не допустят, а это будет позже. Но почему-то мне кажется, что к чемпионату мира нас все-таки допустят.