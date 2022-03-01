Олимпийский чемпион в супергиганте Янсруд объявил о завершении карьеры

Норвежский горнолыжник Хьетиль Янсруд объявил о завершении карьеры.

«Субботний спуск в Квитфьеле станет моей последней гонкой в качестве профессионального горнолыжника. Это были долгие рассуждения, приведшие к этому решению. Отказаться от того, чем вы занимались всю свою жизнь, — нелегкое решение. Но я очень рад, что решил завершить карьеру в Квитфьеле, где выиграл свою первую гонку в 2012 году и где с тех пор каждый год выступаю перед семьей и друзьями. Я практически вырос в этой области и мне жаль, что не могу выразить ту благодарность, которую чувствую.

Я действительно с нетерпением жду возможности провести больше времени со своей семьей и близкими, это единственное, что имеет значение. Думаю, что будет о чем вспомнить и кого поблагодарить — в том числе всех вас, кто так долго поддерживал меня», — написал Янсруд в Instagram.

Янсруд — олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи в супергиганте. Также на его счету бронза в скоростном спуске. На Олимпиаде 2018 года он завоевал серебро и бронзу.

На Олимпиаде в Пекине он был знаменосцем сборной Норвегии вместе с керлингисткой Кристин Скаслиен.