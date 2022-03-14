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Сегодня, 13:46

Кузнецов и Плешкова выиграли чемпионат России в супергиганте

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На соревнованиях в супергиганте на чемпионате России по горнолыжному спорту победы одержали Иван Кузнецов и Юлия Плешкова.

Уроженец Камчатки Кузнецов на 0,45 секунды опередил серебряного призера Александра Андриенко из Калужской области. Третьим стал магаданец Даниил Симонов, который отстал от победителя на 1,02 секунды.

В тройку призеров среди женщин в той же дисциплине вошли Юлия Плешкова (Камчатка), Екатерина Ткаченко (Камчатка) и Анна Нагайцева (Кемеровская область). Плешкова опередила ближайшую конкурентку на 1,83 секунды.

Чемпионат, первенство и этапы Кубка России по горнолыжному спорту будут проходить в Южно-Сахалинске до 18 марта.

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