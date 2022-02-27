Швейцарка Нуфер выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира в Кранс-Монтане
Представительница Швейцарии Приска Нуфер выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира в Кранс-Монтане.
Россиянка Юлия Плешкова показала итоговый 43-й результат.
Горные лыжи
Кранс-Монтана (Швейцария)
Кубок мира
Женщины
Скоростной спуск
1. Приска Нуфер (Швейцария) — 1.29,93
2. Эстер Ледецка (Чехия) — 1.30,04
3. София Годжа (Италия) — 1.30,16
4. Коринн Зутер (Швейцария) — 1.30,20
5. Стефани Венер (Австрия) — 1.30,24
5. Рагнхиль Мовинкель (Норвегия) — 1.30,24
7. Федерика Бриньоне (Италия) — 1.30,26
8. Мишель Гизин (Швейцария) — 1.30,36
9. Йоана Хелен (Швейцария) — 1.30,39
10. Изабелла Райт (США) — 1.30,48
43. Юлия Плешкова (Россия) — 1.32,67
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