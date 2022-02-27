Швейцарка Нуфер выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира в Кранс-Монтане

Представительница Швейцарии Приска Нуфер выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира в Кранс-Монтане. Россиянка Юлия Плешкова показала итоговый 43-й результат. Горные лыжи Кранс-Монтана (Швейцария) Кубок мира Женщины Скоростной спуск 1. Приска Нуфер (Швейцария) — 1.29,93 2. Эстер Ледецка (Чехия) — 1.30,04 3. София Годжа (Италия) — 1.30,16 4. Коринн Зутер (Швейцария) — 1.30,20 5. Стефани Венер (Австрия) — 1.30,24 5. Рагнхиль Мовинкель (Норвегия) — 1.30,24 7. Федерика Бриньоне (Италия) — 1.30,26 8. Мишель Гизин (Швейцария) — 1.30,36 9. Йоана Хелен (Швейцария) — 1.30,39 10. Изабелла Райт (США) — 1.30,48 43. Юлия Плешкова (Россия) — 1.32,67