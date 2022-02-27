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Сегодня, 18:29

Швейцарка Нуфер выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира в Кранс-Монтане

Иван Шитик
Корреспондент

Представительница Швейцарии Приска Нуфер выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира в Кранс-Монтане.

Россиянка Юлия Плешкова показала итоговый 43-й результат.

Горные лыжи

Кранс-Монтана (Швейцария)

Кубок мира

Женщины

Скоростной спуск

1. Приска Нуфер (Швейцария) — 1.29,93

2. Эстер Ледецка (Чехия) — 1.30,04

3. София Годжа (Италия) — 1.30,16

4. Коринн Зутер (Швейцария) — 1.30,20

5. Стефани Венер (Австрия) — 1.30,24

5. Рагнхиль Мовинкель (Норвегия) — 1.30,24

7. Федерика Бриньоне (Италия) — 1.30,26

8. Мишель Гизин (Швейцария) — 1.30,36

9. Йоана Хелен (Швейцария) — 1.30,39

10. Изабелла Райт (США) — 1.30,48

43. Юлия Плешкова (Россия) — 1.32,67

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