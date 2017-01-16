16:54 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Вавринка исполнил смэш в Клижана

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Швейцарец Стэн Вавринка в пятом решающем сете матча 1-го круга Australian Open против Мартина Клижана исполнил смэш в соперника. Словацкий теннисист не собирался продолжать розыгрыш и встал у сетки, однако победитель Открытого чемпионата Австралии-2014 этого не заметил и мощно пробил, попав сопернику в корпус.

Стоит отметить, что сразу же после инцидента Вавринка подошел к Клижану и извинился перед ним. Во втором круге турнира швейцарец, в итоге одержавший победу, сыграет с представителем США Стивом Джонсоном.

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Материалы REN-TV

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