Вавринка исполнил смэш в Клижана

Швейцарец Стэн Вавринка в пятом решающем сете матча 1-го круга Australian Open против Мартина Клижана исполнил смэш в соперника. Словацкий теннисист не собирался продолжать розыгрыш и встал у сетки, однако победитель Открытого чемпионата Австралии-2014 этого не заметил и мощно пробил, попав сопернику в корпус.

Стоит отметить, что сразу же после инцидента Вавринка подошел к Клижану и извинился перед ним. Во втором круге турнира швейцарец, в итоге одержавший победу, сыграет с представителем США Стивом Джонсоном.