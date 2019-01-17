Раонич, Фоньини и Эрбер - в третьем круге Australian Open

Канадский теннисист Милош Раонич пробился в третий круг турнира "Большого шлема" Australian Open. В матче второго раунда он обыграл швейцарца Стэна Вавринку - 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 7:6 (13:11), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 4 часа 7 минут.

В других матчах дня итальянец Фабио Фоньини выиграл у аргентинца Леонардо Майера (7:6 (7:3), 6:3, 7:6 (7:5), а француз Пьер-Юг Эрбер обыграл представителя Кореи Чон Хена ( 6:2, 1:6, 6:2, 6:4).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Милош Раонич (Канада, 16) - Стэн Вавринка (Швейцария) - 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 7:6 (13:11), 7:6 (7:5)

Фабио Фоньини (Италия, 12) - Леонардо Майер (Аргентина) - 7:6 (7:3), 6:3, 7:6 (7:5)

Пьер-Юг Эрбер (Франция) - Чон Хен (Корея, 24) - 6:2, 1:6, 6:2, 6:4

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