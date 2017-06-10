Остапенко выиграла Roland Garros

Латвийка Елена Остапенко стала победительницей Открытого чемпионата Франции. В финале она в трех сетах обыграла румынку Симону Халеп. Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

20-летняя Остапенко была "несеяной". Для нее эта победа стала первой на турнирах "Большого шлема".

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Остапенко (Латвия) - Халеп (Румыния, 3) - 4:6, 6:4, 6:3

Хулиганка и фанатка Серены. Кто такая Елена Остапенко