Остапенко выиграла Roland Garros

Латвийка Елена Остапенко стала победительницей Открытого чемпионата Франции. В финале она в трех сетах обыграла румынку Симону Халеп. Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3.
20-летняя Остапенко была "несеяной". Для нее эта победа стала первой на турнирах "Большого шлема".
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Финал
Остапенко (Латвия) - Халеп (Румыния, 3) - 4:6, 6:4, 6:3
PallMall
Boleijj protiv, ты неправильно идентифицируешь национальность Елены. Играет она невероятно, я такого еще не видел. Думаю, что следующие пару лет она будет доминировать в теннисе, если будет работать над своей игрой.
18:44
lehanz
Boleijj protiv - это троль, не обращайте на него внимания, какая разница, что он тут бубнит.
18:43
Tomas-boy.
Boleijj protiv Вопрос в том числе и тебе!))
18:42
PallMall
Boleijj protiv, не понимаю, что ты так завелся? Рано или поздно Прибалтика опять с нами воссоединится, это историческая неизбежность, так что остынь, не создавай напряженность между дружественными народами.
18:41
Tomas-boy.
Назовите мне звезд из прошлого, которые делали по полтосу виннеров?)) О каких таких звёздах речь?))
18:41
Boleijj protiv
Thomas_Boy_ -------------- Если у мужиков уйдут топ пенсионеры будет тоже самое.
18:40
Thomas_Boy_
Неожиданно. Молодец. Но женский теннис, конечно, беден нынче на звезд. Просто даже нищ.
18:39
Boleijj protiv
PallMall -------------- Где ты русских нашел? Остапенко латышская хохлушка
18:36
Boleijj protiv
PallMall ------------ Для власовцев, да.
18:35
PallMall
Если во главе государства идиоты, это не повод не радоваться за победы русских людей, проживающих в этой стране.
18:35
PallMall
Все нормальные русские за Лену! Она замечательно играла. Латвия для нас дружественная страна.
18:33
Boleijj protiv
Orakle ------------ Ты? Да.
18:32
Tomas-boy.
Чемпион самый что ни на есть настоящий!) 54 виннера!) Да с такими скромными физ. данными!) Шарапова нервно курит в сторонке!)) Зрители, судя по переполненному стадиону, особо по этому поводу не переживают!))
18:32
Orakle
Boleijj protiv долболоб.
18:31
Boleijj protiv
Andrewxyz ------------------ Сам лечи, понял, а ?
18:30
Andrewxyz
Boleijj protiv, мозг лечи
18:28
artyom97
Порылся специально в статистике, впервые за 34 года несеянная теннисистка играла в финале РГ, да, тогда посев был меньше, но всё равно, плюс победа Лены - всего лишь второй случай на РГ и первый в открытую эру, когда несеянная теннисистка выигрывает РГ, первый был в 1933 году
18:28
Boleijj protiv
Обидно, нормальные русские болели против этой латышки.
18:27
Boleijj protiv
Если сегодня такие чемпионы как Остапенко, то С.Уильямс может играть и до 45, шансы на победы будут великолепны.
18:25
grechka2103
"Для нее эта победа стала первой на турнирах "Большого шлема"." ------------- Для нее это вообще ПЕРВАЯ победа! До этого она даже турниры WTA не выигрывала! Офигеть!!!
18:25
Boleijj protiv
Какие поздравления? Фашистской Латвии? Все русские болели против латышки Остапенко, потому что любой нормальный русский должен ненавидеть гос-во Латвия!
18:24
maslo
Наша Маша может зачехлять ракетку. Новая звезда на небосклоне
18:24
younghunter
С сильным характером девчонка. Родителям ее респект. Большая умничка! Супер! Так держать!
18:23
lehanz
Невероятно! Поздравления Лене!!
18:23
tryam
Цыганка домой в табор ) тренировать дальше свою стену)
18:21
Tomas-boy.
Поздравления Алёне и Латвии!)) Первый титул в карьере и сразу мэйджор!)) Круто!)) Победа заслуженная, Симона сегодня сыграла откровенно слабо, не на своём уровне.)
18:20
PallMall
Фантастическая игра, молодец, Лена!
18:19
PallMall
Какая молодец! Фантастическая игра.
18:17
oleg.bob
Это просто чудо!
18:17
psevdonim777
красава
18:17