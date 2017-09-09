Надаль обыграл Дель Потро и вышел в финал US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в полуфинале US Open обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро - 4:6, 6:0, 6:3, 6:2. Поединок продлился 2 часа 34 минуты. Первая ракетка мира сделал 4 подачи эйса, допустил 2 двойные ошибки и взял 4 подачи соперника.
В финале Надаль встретится с представителем ЮАР Кевином Андерсоном, который ранее одержал победу над Пабло Карреньо Бустой. Ранее испанец выиграл 15 турниров серии "Большого шлема", Андерсон впервые вышел в финал.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Надаль (Испания, 1) - Дель Потро (Аргентина, 24) - 4:6, 6:0, 6:3, 6:2
LZ68
Как и ожидалось, бензина аргентинцу не хватило. Нечасто случается такая халявная сетка, когда еще представится такая возможность у Надаля выиграть ТБШ на харде? Вот сегодня было видно, что играет 1 ракетка мира и претендент на победу в ТБШ, можно было бы сказать, что Рафа легко закроет Андерсона в финале, но...все помним финал АО 2014, так что все может быть, удачи Рафаэлю.
06:00
Надаль
Рафа молодец!
05:53
oleg.bob
Hala, Рафа !
05:50