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05:32 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Надаль обыграл Дель Потро и вышел в финал US Open

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль в полуфинале US Open обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро4:6, 6:0, 6:3, 6:2. Поединок продлился 2 часа 34 минуты. Первая ракетка мира сделал 4 подачи эйса, допустил 2 двойные ошибки и взял 4 подачи соперника. 

В финале Надаль встретится с представителем ЮАР Кевином Андерсоном, который ранее одержал победу над Пабло Карреньо Бустой. Ранее испанец выиграл 15 турниров серии "Большого шлема", Андерсон впервые вышел в финал.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Полуфинал

Надаль (Испания, 1) - Дель Потро (Аргентина, 24) - 4:6, 6:0, 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/1/2/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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LZ68

Как и ожидалось, бензина аргентинцу не хватило. Нечасто случается такая халявная сетка, когда еще представится такая возможность у Надаля выиграть ТБШ на харде? Вот сегодня было видно, что играет 1 ракетка мира и претендент на победу в ТБШ, можно было бы сказать, что Рафа легко закроет Андерсона в финале, но...все помним финал АО 2014, так что все может быть, удачи Рафаэлю.

06:00

Надаль

Рафа молодец!

05:53

oleg.bob

Hala, Рафа !

05:50