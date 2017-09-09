Надаль обыграл Дель Потро и вышел в финал US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в полуфинале US Open обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро - 4:6, 6:0, 6:3, 6:2. Поединок продлился 2 часа 34 минуты. Первая ракетка мира сделал 4 подачи эйса, допустил 2 двойные ошибки и взял 4 подачи соперника.

В финале Надаль встретится с представителем ЮАР Кевином Андерсоном, который ранее одержал победу над Пабло Карреньо Бустой. Ранее испанец выиграл 15 турниров серии "Большого шлема", Андерсон впервые вышел в финал.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Надаль (Испания, 1) - Дель Потро (Аргентина, 24) - 4:6, 6:0, 6:3, 6:2