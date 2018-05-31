Гарсия обыграла Пэн Шуай во втором раунде Roland Garros

Французская теннисистка Каролин Гарсия обыграла китаянку Пэн Шуай (6:4, 3:6, 6:3) во втором раунде Roland Garros в женском одиночном разряде. Игра продолжалась один час и 55 минут.
В следующем раунде француженка сыграет с победительницей пары Чжан Шуай (Китай) - Ирина Камелия-Бегу (Румыния).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Каролин Гарсия (Франция, 7) - Пэн Шуай (Китай) - 6:4, 3:6, 6:3
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