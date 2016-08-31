Габашвили уступил Фоньини на US Open, взяв два первых сета

Россиянин Теймураз Габашвили не смог пробиться во второй круг US Open, уступив итальянцу Фабио Фоньини в пяти сетах. При этом теннисист из России взял два первых сетах, но растерял преимущество. Встреча продолжалась 4 часа 52 минуты. Следующим соперником Фоньини будет испанец Давид Феррер.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Фоньини (Италия) – ГАБАШВИЛИ (Россия) – 6:7 (9:11), 3:6, 7:6 (7:5), 7:5, 6:4