02:35 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Габашвили уступил Фоньини на US Open, взяв два первых сета

0
0
0
1

Россиянин Теймураз Габашвили не смог пробиться во второй круг US Open, уступив итальянцу Фабио Фоньини в пяти сетах. При этом теннисист из России взял два первых сетах, но растерял преимущество. Встреча продолжалась 4 часа 52 минуты. Следующим соперником Фоньини будет испанец Давид Феррер.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Фоньини (Италия) – ГАБАШВИЛИ (Россия) – 6:7 (9:11), 3:6, 7:6 (7:5), 7:5, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/11/

0
0
0


Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

fan of tennis and football

Очередной слив, достал он уж!!!

03:23

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ