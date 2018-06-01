Джумхур на Roland Garros отправил болбоя в нокдаун. Видео

Боснийский теннисист Дамир Джумхур во время матча третьего круга Roland Garros против Александра Зверева случайно врезался в мальчика, подающего мячи. Парень оказался на корте и не мог подняться несколько секунд.

После того, как мальчик пришел в себя, Джумхур обнял его. Босниец в итоге проиграл этот матч. Зверев выиграл в пяти сетах - 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 7:5.